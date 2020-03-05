Севастопольские женщины получили первые поздравления к 8 марта

В Севастополе готовятся встретить Международный женский день. Женщины уже принимают поздравления. Одно из первых торжеств провели в Законодательном собрании.

Почетные грамоты, благодарности и, конечно, цветы вручили медикам, учителям, сотрудникам городских предприятий, военнослужащим и председателям ветеранских организаций.

А в зале заседаний сегодня звучали не сухие юридические формулировки, а музыка и стихи.

«Гордись! Ты женщина: всегда и ныне. Ты та, кто миру дает жизнь. И пусть кричат и шепчут твое имя, ведь ты достойна почести богинь! Дорогие мои! Мы гордимся, любим и ценим вас! С праздником вас!», – поздравил собравшихся председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь