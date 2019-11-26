Севастопольские журналисты участвуют в международном форуме «Диалог культур»

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся форум “Диалог культур”, участниками которого стали 400 журналистов из регионов России и 35 стран мира.

Это те, кто хочет говорить о России, понять её культуру. И в этом поможет место, где проходит форум – сокровищница предметов культуры, один из крупнейших художественных музеев мира – Государственный Эрмитаж.

В его залы получили свободный доступ репортёры, блогеры, фотографы. Севастополь представляет съемочная группа нашей телерадиокомпании Олег Смирнов и Антон Терешкин. Большинству участников диалога культур нет еще и 30. Много молодых журналистов из Европы. У себя на родине они представляют оппозиционные медиа. Ведь, как показал мониторинг, сделанный Союзом журналистов России, о нашей стране зарубежные СМИ часто говорят тенденциозно или вовсе умалчивают.

Начатый в Эрмитаже диалог продолжается и после форума. Так участник прошлогодней встречи из Мадрида Рафаэль Трапиэйо специально вернулся в Россию, чтобы сделать фотоцикл, который теперь представит на форуме на фестивале документальных фоторепортажей и фильмов “Я здесь живу”.

На форум в этом году пригласили журналистов зарубежных медиа, которые вещают на русском языке. География – от Австралии до Эстонии. В следующем году для них планируют создать новую секцию, чтобы укрепить международное русскоязычное пространство.

Уже в ближайшие дни иностранные репортёры смогут показать своим зрителям не только культурную столицу России, но и другие города, увиденные собственными глазами. Завершающий день форума они проведут в Выборге, Великом Новгороде и Пскове.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь