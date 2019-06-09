Севастопольские каникулы. Видеоинструкция для туриста – 2019

Познавательный, деловой, экологический – Севастополь продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений – парусные регаты, исторические фестивали, местная кухня, дайвинг и скалолазание. Как показывает практика, те, кто приезжает в Севастополь, все чаще выбирают активный способ познания. К чему конкретно готовиться, какие ресурсы потребуются и что необходимо взять с собой в путешествие – репортаж ко дню города.

Про Севастополь многие говорят: это крайняя точка на карте Крыма – дальше только скалы и море. Еще это место мужества на карте России. Вся история города – история преодоления – обстоятельств, пространства, времени и в итоге – самого себя.

Севастополь – город военный. И за штурвалом даже таких легких самолетов, как правило, оказываются пилоты наших истребителей. В прошлом Анатолий Григорьев управлял МИГами, любовь к небу и сегодня с ним. В полете расскажет туристам и о глиссаде, и об истории места, которое под крылом. Чаще всего там море. В Севастополе оно везде, это город бухт.

История двух оборон Севастополя оставила свой след и на дне моря. Дайверов сюда привлекают не коралловые рифы, а исторические артефакты – затонувшие древние корабли. Дайвинг постепенно переходит из области фантастики и приключенческих романов – в реальность. Погружаются и устанавливают рекорды здесь, в Черном море даже те, кто ограничен в своих возможностях, но сдаваться не собирается. Как это сделал особый дайвер Дмитрий Павленко, погрузившись на 30 метров – рекорд который под силу далеко не всем.

«Человек получает впечатления от первого дайва, он понимает, что дышать под водой можно совершенно спокойно. Мы занимаемся еще и обучением дайвингу – с выдачей сертификатов международного образца», – рассказывает Михаил Соколов, руководитель дайв-центра «Black sea divers».

Научиться управлять яхтой или просто увидеть красоту моря сюда прилетают даже из Австралии. В Севастополе можно получить международные яхтенные права. После этого можно брать любую яхту в аренду без капитана и путешествовать куда душе угодно. Первый этап обучения займет 10 дней. Спрос на такую услугу в последнее время растет. Уже в следующем году Центр яхтенного туризма планируют начать строить в Балаклавской бухте. Если права уже есть, то получается, что общая сумма аренды яхты, если разделить на всех участников, получится как средняя стоимость отеля. Ну а кто согласится сидеть в четырех стенах если вокруг – не только море, но и пейзажи, которые сравнивают со Швейцарией и Францией – только вот они, совсем рядом и границу пересекать не надо?

Те, кому близка стихия земли – отправляются по Большой Севастопольской тропе через Байдарскую долину. На этом пути самым любознательным гарантированы открытия. Севастополь – это еще и пещеры, гроты и даже целые пещерные города. Часть из них – популярны у туристов – такие как Скельская, а некоторые, как Сюндюрлю-Коба, до сих пор хранят свои тайны.

Красный, желтый, зеленый. Необычная окраска известняков. Более ста метров вглубь – и тысячелетия назад – пещера была известна людям еще с IХ века до нашей эры. Сюндюрлю – Коба, по предположениям историков, и в самые древние времена была языческим святилищем, затем стала прибежищем древних христиан.

Путь из пещер – только в горы, наверх – к солнцу. И даже если навыков скалолазания нет, Севастополь предлагает туристам почувствовать себя альпинистами.

«У нас здесь к середине лета будет уже целая система таких Виа феррат, они все у нас разной сложности, – рассказывает Валерия Бровцына, руководитель центра развития туризма Севастополя. – У нас есть схема Виа феррат, они все отмечены разными цветами чтобы люди смогли сориентироваться, в центре развития туризма можно арендовать оборудование, которое состоит их трех элементов. Оно стоит 800 рублей, также мы можем предоставить услуги гида».

«Виа Феррата» – это комплекс маршрутов, специально оборудованный тросами и креплениями – обгона и пути назад на ней не существует – идти можно только вперед – и это тоже очень по-севастопольски. Проходят здесь те, кто даже ни о чем подобном и не мечтал.

«Когда маршрут создавали, максимальную безопасность уже предусмотрели, – говорит Геннадий Крепаков, инструктор по туризму, сотрудник Центра развития туризма. – Маршрут идет в основном по гребневой части, либо по безопасной части по плитам, камни не должны падать».

Отсюда открываются лучшие виды на виноградники. От получасовой прогулки на квадроциклах до полноценной экспедиции на несколько дней предлагают севастопольские виноделы. Можно и радость от скорости получить, и рассмотреть в деталях. как виноград растет и набирает силу.

Самые популярные маршруты – от виноградников «Золотой Балки» до Южного форта и “Объекта 100” – бывшей секретной ракетной базы.

Севастопольские виноделы любят эксперименты и каждый год предлагают гостям новые грани познания искусства виноделия.

Севастополь – город стихий. Его надо пробовать на вкус, увидеть с высоты, ощутить всем телом и принять сердцем. Город, в который приезжают узнать большую историю страны через малую историю – мужества, самопожертвования и победы. Севастополь открыт для тех, кто искренен в намерениях и готов испытать себя. Он не похож ни на один другой.

Ксения Егорова, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель, Инна Лисинец

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Источник: Вести Севастополя