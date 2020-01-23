Севастопольские коммунальщики подготовились к ухудшению погоды

23 января 2020     8
Севастопольские коммунальщики подготовились к ухудшению погоды

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил всем ведомствам, так или иначе связанным с городским хозяйством и автомобильными дорогами подготовиться к ухудшению погоды.

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду по прогнозу синоптиков будет дуть до завтрашнего дня. Продолжатся и кратковременные осадки в виде мокрого снега.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, деревьев, крыш домов, обрывом проводов и возникновением ДТП.

К бдительности участников дорожного движения призывают и в Севавтодоре. В ближайшие сутки будет задействовано от 10 до 15 единиц специальной дорожной техники.

При обнаружении гололедицы водители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: +7 978 998 59 83,+7 978 034 7470.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские подростки готовили масштабный теракт в своей школе
Российские подростки готовили масштабный теракт в своей школе

В городе Снежинск Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе. Об этом сообщает Znak.com. Как установили сотрудники …


Севастопольские коммунальщики подготовились к ухудшению погоды
Севастопольские коммунальщики подготовились к ухудшению погоды

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил всем ведомствам, так или иначе связанным с городским хозяйством и автомобильными дорогами …


Вести Севастополь 23.01.2020
Вести Севастополь 23.01.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В выходные закрывается движение на Большой Морской. Какие работы планируют закончить за две недели?  – И …


Спрогнозирован пик эпидемии смертельного китайского вируса
Спрогнозирован пик эпидемии смертельного китайского вируса

Наивысшая степень распространения нового смертельного вируса 2019-nCoV в Китае может быть достигнута в феврале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой …


Менеджер Макгрегора рассказал, когда состоится следующий бой ирландца
Менеджер Макгрегора рассказал, когда состоится следующий бой ирландца

21:09 Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что ирландец планирует …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты