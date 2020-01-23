Севастопольские коммунальщики подготовились к ухудшению погоды

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил всем ведомствам, так или иначе связанным с городским хозяйством и автомобильными дорогами подготовиться к ухудшению погоды.

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду по прогнозу синоптиков будет дуть до завтрашнего дня. Продолжатся и кратковременные осадки в виде мокрого снега.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, деревьев, крыш домов, обрывом проводов и возникновением ДТП.

К бдительности участников дорожного движения призывают и в Севавтодоре. В ближайшие сутки будет задействовано от 10 до 15 единиц специальной дорожной техники.

При обнаружении гололедицы водители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: +7 978 998 59 83,+7 978 034 7470.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь