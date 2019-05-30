Севастопольские лагеря готовятся к приему детей

30 мая 2019     7
Севастопольские лагеря готовятся к приему детей

Первая смена откроется во всех детских лагерях региона, но заезды в каждый из них будут происходить в разные дни. Об этом сегодня рассказал директор департамента образования Игорь Белозёров.

За счет городского бюджета в течение лета отдохнут больше 3 тысяч детей. Их примут севастопольские лагеря “Горный”, “Ласпи”, “Радость”, “Алькадар”, “Чайка” и евпаторийский “Тимуровец”.

«На следующей неделе все лагеря у нас будут задействованы для обучения ребят в первой смене. Вожатые у нас прошли специальную подготовку и представлены студентами из образовательных организаций Севастополя – это Севастопольский университет и Севастопольский педагогический колледж», – сказал Игорь Белозёров, директор департамента образования Севастополя.

Проверку детских лагерей городская межведомственная рабочая группа закончит третьего июня. Причем её выводы не будут решающими. Окончательное заключение о готовности оздоровительных центров к сезону делает Роспотребнадзор. Выдать документы ведомство должно только восьмого числа.

Источник: Вести Севастополя

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