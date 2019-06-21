Севастопольские леса начали патрулировать пожарные на мотоциклах

21 июня 2019     25
Севастопольские леса начали патрулировать пожарные на мотоциклах

Сотрудники государственной лесной охраны на двух мотоциклах, оснащенных ранцевыми установками пожаротушения, теперь каждый день объезжают лесопарковые зоны Севастополя. Объем ранца – 20 литров. К нему подсоединен баллон высокого давления. И еще один баллон служит для защиты органов дыхания и зрения, если придется работать в сильном дыму.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, такой мотопатруль может оперативно реагировать и на дорожно-транспортные происшествия: каждый мотоцикл оснащён гидравлическим инструментом, с помощью которого можно разрезать автомобили и доставать из салона людей.

Также мотоциклисты могут догнать и задержать нарушителей, например, тех, кто оставил после себя в лесу непотушенные костры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Севастополю 

Источник: Вести.Севастополь

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