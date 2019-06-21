Севастопольские леса начали патрулировать пожарные на мотоциклах

Сотрудники государственной лесной охраны на двух мотоциклах, оснащенных ранцевыми установками пожаротушения, теперь каждый день объезжают лесопарковые зоны Севастополя. Объем ранца – 20 литров. К нему подсоединен баллон высокого давления. И еще один баллон служит для защиты органов дыхания и зрения, если придется работать в сильном дыму.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, такой мотопатруль может оперативно реагировать и на дорожно-транспортные происшествия: каждый мотоцикл оснащён гидравлическим инструментом, с помощью которого можно разрезать автомобили и доставать из салона людей.

Также мотоциклисты могут догнать и задержать нарушителей, например, тех, кто оставил после себя в лесу непотушенные костры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь