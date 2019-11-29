Севастопольские моржи едут открывать сезон в Крыму

30 ноября в городе Саки состоится открытие 49-го сезона зимнего плавания в Крыму.
На мероприятии соберутся любители зимнего плавания из Сак, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Феодосии и Черноморского.
«Обычно это около 200 человек. Это многолетняя традиция, ещё с советских времён», — рассказала руководитель Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова.
Купальный сезона в Севастополе местные моржи открыли 17 октября фестивалем «Золотая Балаклава – 2019». По данным организаторов, на участие в заплыве зарегистрировались 68 человек.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь