Севастопольские моржи не ждут у моря погоды и готовятся к заплыву на 555 км

8 февраля 2020     21
Севастопольские моржи не ждут у моря погоды и готовятся к заплыву на 555 км

Выпавший ночью снег не стал поводом для отмены тренировки и не испугал любителей зимнего плавания. Севастопольские моржи сейчас готовятся к Черноморской эстафете Победы. Это марафонский заплыв на 555 километров, который пройдет в апреле. Он посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Стартуют моржи в Новороссийске, финишируют в Севастополе. Особенность эстафеты в том, что нужно не только быстро преодолеть 1 км в холодной воде, но и проплыть эту дистанцию с флагом в руке.

В сегодняшней тренировке участвовали 7 человек из городских клубов «Морские котики», «Павлины» и «Буревестник». Также к ним присоединились будущие участники эстафеты из Благовещенска.

 

Температура морской воды сегодня составляла всего лишь 3 градуса. Задача была – выстроиться в воде и проплыть синхронно, все участники справились.

По прогнозам организаторов, на старт эстафеты выйдут около трехсот любителей зимнего плавания из разных регионов страны и зарубежья. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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