Севастопольские моржи стали участниками Рождественского заплыва в Евпатории

Температура воды в 8 градусов и воздуха +2 градуса этих людей не пугает. 172 любителя зимнего плавания совершили в Евпатории традиционный Рождественский заплыв.

Моржи собрались на Театральной площади и сначала разогрели себя танцами и хороводами, после чего выстроились в единую колонну с флагами и транспарантами. Скандируя речевки, они прошли к морю.

Севастополь в этом заплыве представляли участники двух клубов “Моржи СССР” и “Балаклавские моржи”.

“Мы приехали большой командой, – рассказала жительница Севастополя Наталия Романова,- приехали искупаться в евпаторийском море. Может, оно здесь немного другое, чем у нас!”

В море некоторые пловцы заходили в красных новогодних шапочках и увитые мишурой. Многие признавались, что с прошлого года ждали этого заплыва как возможности снова встретиться друг с другом. Безопасность купания в ледяной воде обеспечивали сотрудники ГИМС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь