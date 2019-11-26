Севастопольские музеи готовятся к 75-летию Великой Победы

26 ноября 2019     6
Севастопольские музеи готовятся к 75-летию Великой Победы

К 10 апреля необходимо завершить все работы по реконструкции и реставрации, а также по оснащению современными техническими средствами мемориального комплекса «Сапун-гора» и диорама «Штурм Сапун-горы».

Об этом рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николая Мусиенко. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Николай Мусиенко добавил, что работы много, а сроки поджимают. Поэтому решено разделить на этапы. Самая главная цель первого этапа – это достойно встретить 75-летие Великой Победы. Кроме того, всю военную технику, которая представлена на открытой площадке на Сапун-горе и стоит более полувека, отреставрируют и поставят на ход.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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