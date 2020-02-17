Севастопольские общественники осмотрят Матросский бульвар

17 февраля 2020     17
Севастопольские общественники осмотрят Матросский бульвар

Независимые общественники проверят ход реконструкции Матросского бульвара и оценят строительные работы, выполненные благотворительным фондом «35-я береговая батарея». 

На заседании Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал открыть доступ на строительную площадку Матросского бульвара представителям общественных организаций.  

Посещение Матросского бульвара членами Наблюдательного совета по Большой Морской будет организовано с целью ознакомления с ходом строительных работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе откроется новый детсад
В Севастополе откроется новый детсад

Новый детский сад в селе Орлиное под Севастополем должен принять воспитанников уже в марте текущего года. Об этом шла речь …


Имел ли право президент вместо абстрактного понятия «общероссийское голосование» применить «референдум?»
Имел ли право президент вместо абстрактного понятия «общероссийское голосование» применить «референдум?»

С момента назначения Павла Владимировича Крашенинникова сопредседателем рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, он практически ежедневно появляется в различных …


Севастополь в двадцатке лучших городов России
Севастополь в двадцатке лучших городов России

Севастополь находится на 17 месте среди лучших регионов России по качеству жизни.  Исследования проведены по заказу РИА Новости, посчитаны 70 показателей, …


В минувшие выходные трое туристов получили травмы в горах Крыма
В минувшие выходные трое туристов получили травмы в горах Крыма

Спасатели Крымского МЧС оказали помощь туристам, получившим травмы различной степени тяжести при зимних катаниях в горах.  Вчера на плато Ай-Петри …


Севастопольские предприниматели узнали об основных аспектах маркировки товаров
Севастопольские предприниматели узнали об основных аспектах маркировки товаров

Специалисты Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приняли участие в заседании круглого стола. В ходе мероприятия специалисты контрольных ведомств …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты