Севастопольские общественники осмотрят Матросский бульвар

Посещение Матросского бульвара членами Наблюдательного совета по Большой Морской будет организовано с целью ознакомления с ходом строительных работ.

На заседании Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал открыть доступ на строительную площадку Матросского бульвара представителям общественных организаций.

В Севастополе откроется новый детсад Новый детский сад в селе Орлиное под Севастополем должен принять воспитанников уже в марте текущего года. Об этом шла речь …



Имел ли право президент вместо абстрактного понятия «общероссийское голосование» применить «референдум?» С момента назначения Павла Владимировича Крашенинникова сопредседателем рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, он практически ежедневно появляется в различных …



Севастополь в двадцатке лучших городов России Севастополь находится на 17 месте среди лучших регионов России по качеству жизни. Исследования проведены по заказу РИА Новости, посчитаны 70 показателей, …



В минувшие выходные трое туристов получили травмы в горах Крыма Спасатели Крымского МЧС оказали помощь туристам, получившим травмы различной степени тяжести при зимних катаниях в горах. Вчера на плато Ай-Петри …

