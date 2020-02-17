Севастопольские общественники осмотрят Матросский бульвар

Независимые общественники проверят ход реконструкции Матросского бульвара и оценят строительные работы, выполненные благотворительным фондом «35-я береговая батарея».
На заседании Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал открыть доступ на строительную площадку Матросского бульвара представителям общественных организаций.
Посещение Матросского бульвара членами Наблюдательного совета по Большой Морской будет организовано с целью ознакомления с ходом строительных работ.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь