Севастопольские пансионаты получат 16 миллионов рублей на модернизацию

10 марта 2020     17
Севастопольские пансионаты получат 16 миллионов рублей на модернизацию

В рамках государственной программы Севастополя о развитии земельных и имущественных отношений на 16 миллионов рублей будет увеличен уставной капитал Государственного унитарного предприятия «Пансионаты Севастополя».

Об этом в ходе заседания в правительстве сообщила и.о. директора Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Ангела Войтенко. Она уточнила, что эти средства будут направлены на выполнение работ по комплексному проектированию, закупке оборудования, установке, ремонту существующего оснащения аварийной пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения пансионатов «Изумруд», базы отдыха «Любимовка», Батилиман», «Солнышко» и «Лесной кордон».

По словам Ангелы Войтенко, это позволит принимать в безопасном режиме всех отдыхающих.

Глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что это позволит пансионатам открыть сезон в запланированный срок и начать зарабатывать,

«Надо принимать эти меры, иначе мы упустим сезон и вообще ничего не соберём этим летом. Давайте попробуем в этом сезоне сделать так, чтобы наше государственное имущество принесло доход в бюджет. Или – сработало без убытков», – подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе военнослужащий осуждён за хищение ГСМ на 200 тысяч рублей
В Севастополе военнослужащий осуждён за хищение ГСМ на 200 тысяч рублей

Начальника базы ГСМ Черноморского флота за хищение горячего на сумму свыше 200 тысяч рублей осудили на 1,5 года условно. Осенью …


В Симферополе мужчину задержали за торговлю марихуаной
В Симферополе мужчину задержали за торговлю марихуаной

В Киевском районе Симферополя полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Полицейские зафиксировали факт сбыта наркотика 40-летним жителем одного …


Севастопольские пансионаты получат 16 миллионов рублей на модернизацию
Севастопольские пансионаты получат 16 миллионов рублей на модернизацию

В рамках государственной программы Севастополя о развитии земельных и имущественных отношений на 16 миллионов рублей будет увеличен уставной капитал Государственного …


Василий Лановой выступит в Севастополе в годовщину Русской весны
Василий Лановой выступит в Севастополе в годовщину Русской весны

17 и 18 марта севастопольцы увидят моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!» Постановка, созданная в 2014 …


Крымчанина ждет наказание за фиктивную прописку иностранца
Крымчанина ждет наказание за фиктивную прописку иностранца

Прокуратура Бахчисарайского района обнаружила нарушения требований миграционного законодательства местным жителем. В ходе проверки правоохранители установили, что мужчина зарегистрировал в своем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты