Севастопольские пансионаты получат 16 миллионов рублей на модернизацию

В рамках государственной программы Севастополя о развитии земельных и имущественных отношений на 16 миллионов рублей будет увеличен уставной капитал Государственного унитарного предприятия «Пансионаты Севастополя».

Об этом в ходе заседания в правительстве сообщила и.о. директора Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя Ангела Войтенко. Она уточнила, что эти средства будут направлены на выполнение работ по комплексному проектированию, закупке оборудования, установке, ремонту существующего оснащения аварийной пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения пансионатов «Изумруд», базы отдыха «Любимовка», Батилиман», «Солнышко» и «Лесной кордон».

По словам Ангелы Войтенко, это позволит принимать в безопасном режиме всех отдыхающих.

Глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что это позволит пансионатам открыть сезон в запланированный срок и начать зарабатывать,

«Надо принимать эти меры, иначе мы упустим сезон и вообще ничего не соберём этим летом. Давайте попробуем в этом сезоне сделать так, чтобы наше государственное имущество принесло доход в бюджет. Или – сработало без убытков», – подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь