Севастопольские пара-каратисты взяли серебро международных соревнований

19 декабря 2019     13
Севастопольские пара-каратисты взяли серебро международных соревнований

Соревнования прошли в Рязани в рамках 2-го этапа Кубка Мира по каратэ версия WKC. Об этом рассказала Аида Менанова, председатель региональной общественной организации “Особые дети”.

На открытых соревнованиях по адаптивному каратэ Севастополь представляли 6 спортсменов. Среди них есть и золотой медалист – Пётр Сафонов. На всероссийском уровне команда из Севастополя взяла серебряный приз. 

Это были самые крупные инклюзивные соревнования в России, участие приняли спортсмены из 25 государств. На семи татами соревновались более 1 200 каратистов возрастом от 6 до 60 лет.  Кроме Севастополя, Крымский полуостров представляли также спортсмены из Евпатории и посёлка Советский. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото СРОО “Особые дети”

Источник: Вести.Севастополь

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