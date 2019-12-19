Севастопольские пара-каратисты взяли серебро международных соревнований

Соревнования прошли в Рязани в рамках 2-го этапа Кубка Мира по каратэ версия WKC. Об этом рассказала Аида Менанова, председатель региональной общественной организации “Особые дети”.

На открытых соревнованиях по адаптивному каратэ Севастополь представляли 6 спортсменов. Среди них есть и золотой медалист – Пётр Сафонов. На всероссийском уровне команда из Севастополя взяла серебряный приз.

Это были самые крупные инклюзивные соревнования в России, участие приняли спортсмены из 25 государств. На семи татами соревновались более 1 200 каратистов возрастом от 6 до 60 лет. Кроме Севастополя, Крымский полуостров представляли также спортсмены из Евпатории и посёлка Советский.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото СРОО “Особые дети”

Источник: Вести.Севастополь