Севастопольские пауэрлифтеры вошли в состав российской сборной

10 февраля 2020     22
Севастопольские пауэрлифтеры вошли в состав российской сборной

Отборочным туром для включения в состав сборной стал чемпионат России, завершившийся в Екатеринбурге.

«Сотрудники ЦСП СКС Екатерина Прокопова и Анатолий Горячок заняли соответственно 4 и 3 место по сумме троеборья. Анатолий также завоевал малую золотую медаль в тяге», — рассказал старший тренер сборной Севастополя по пауэрлифтингу Михаил Паллер.

Заслуженный мастер спорта Анна Рыжкова выступает в весовой категории до 57 килограммов, мастер спорта международного класса Анатолий Горячок – до 74 килограммов. В составе сборной России в мае они примут участие в чемпионате Европы в Дании.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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