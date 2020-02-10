Севастопольские пауэрлифтеры вошли в состав российской сборной

Отборочным туром для включения в состав сборной стал чемпионат России, завершившийся в Екатеринбурге.
«Сотрудники ЦСП СКС Екатерина Прокопова и Анатолий Горячок заняли соответственно 4 и 3 место по сумме троеборья. Анатолий также завоевал малую золотую медаль в тяге», — рассказал старший тренер сборной Севастополя по пауэрлифтингу Михаил Паллер.
Заслуженный мастер спорта Анна Рыжкова выступает в весовой категории до 57 килограммов, мастер спорта международного класса Анатолий Горячок – до 74 килограммов. В составе сборной России в мае они примут участие в чемпионате Европы в Дании.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь