Севастопольские пауэрлифтеры вошли в состав российской сборной

Заслуженный мастер спорта Анна Рыжкова выступает в весовой категории до 57 килограммов, мастер спорта международного класса Анатолий Горячок – до 74 килограммов. В составе сборной России в мае они примут участие в чемпионате Европы в Дании.

«Сотрудники ЦСП СКС Екатерина Прокопова и Анатолий Горячок заняли соответственно 4 и 3 место по сумме троеборья. Анатолий также завоевал малую золотую медаль в тяге», — рассказал старший тренер сборной Севастополя по пауэрлифтингу Михаил Паллер.

Отборочным туром для включения в состав сборной стал чемпионат России, завершившийся в Екатеринбурге.

Для общественного транспорта Севастополя не хватает заправок В Севастополе не хватает заправок, которые могут обеспечивать городской автотранспорт газомоторным топливом. Такую информацию в ходе аппаратного совещания городского правительства …



Глухонемого Севастопольца, задержанного на Украине, отпустили под залог Житель Севастополя Иван Антонов, которого месяц назад задержали на украинской границе, отпущен под залог. Об этом нам сегодня сообщил уполномоченный …



Зараженных коронавирусом россиян на Diamond Princess не оказалось Посольство России в Японии подтвердило, что среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess нет граждан РФ. Об этом в …



В Севастополе новый директор департамента транспорта Как стало известно «ИНФОРМЕРу», 10 февраля на заседании правительства Севастополя о назначении нового директора транспорта Сергея Румянцева. Как отмечается, он …

