Севастопольские пляжи работают со множеством нарушений

31 июля 2019     8
Севастопольские пляжи работают со множеством нарушений

Прокуратура выявила множественные нарушения на севастопольских пляжах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

На пляже “Любимовка-2” ограничивают доступ людей к общественным местам. Приспособления для инвалидов не соответствуют нормам, не обеспечивают свободный доступ маломобильных граждан к воде.

На территории недостаточно душевых, деревянных дорожек, урн, скамеек и освещения.

«Механическое (ручное) рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов, а также дезинфекция мест общественного пользования не проводятся», – говорится в сообщении.

В ходе проверки также выявлено ненадлежащее хранение и обращение с отходами.

Подобные нарушения установлены на пляжах “Учкуевка”, “Нахимовка”, “звездный берег”, “Орловка-1″ и Ушакова балка”.

Прокуратура внесла операторам пляжей представление об устранении нарушений.

Источник: Вести.Севастополь

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