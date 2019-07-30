Севастопольские пляжи работают с множеством нарушений

30 июля 2019     21
Севастопольские пляжи работают с множеством нарушений

Прокуратура выявила множественные нарушения на севастопольских пляжах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

На пляже “Любимовка-2” ограничивают доступ граждан к общественным местам. Приспособления для инвалидов не соответствуют нормам, не обеспечивают свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения к воде.

На территории недостаточно душевых, переходных дорожек, урн, скамеек и освещения.

«Механическое (ручное) рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов, а также дезинфекция мест общественного пользования не проводятся», – говорится в сообщении.

В ходе проверки также выявлено ненадлежащее хранение и обращение с отходами.

Подобные нарушения установлены на пляжах “Учкуевка”, “Нахимовка”, “звездный берег”, “Орловка-1″ и Ушаковка балка”.

Прокуратура внесла операторам пляжей представление об устранении нарушений.

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле».

Источник: Вести.Севастополь

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