Севастопольские пожарные обеспечат безопасность саммита в Сочи

20 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления МЧС России по Севастополю от 2-й, 3-й, 4-й и 6-й пожарно-спасательных частей направлены в Сочи на обеспечение пожарной безопасности саммита «Россия-Африка». Он пройдет с 23 по 24 октября.

За безопасностью мероприятий будут следить 1 399 человек личного состава и 257 единиц техники. Их мобилизовали со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, до начала саммита все помещения и площадки, на которых будут проходить встречи, проверили сотрудники МЧС. Также прошли пожарно-тактические тренировки, на которых отрабатывалась быстрая эвакуация людей и спасение условно пострадавших.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото ГУ МЧС РФ по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь