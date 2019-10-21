Севастопольские пожарные обеспечат безопасность саммита в Сочи

21 октября 2019     17
Севастопольские пожарные обеспечат безопасность саммита в Сочи

20 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления МЧС России по Севастополю от 2-й, 3-й, 4-й и 6-й пожарно-спасательных частей направлены в Сочи на обеспечение пожарной безопасности саммита «Россия-Африка». Он пройдет с 23 по 24 октября.

За безопасностью мероприятий будут следить 1 399 человек личного состава и 257 единиц техники. Их мобилизовали со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, до начала саммита все помещения и площадки, на которых будут проходить встречи, проверили сотрудники МЧС. Также прошли пожарно-тактические тренировки, на которых отрабатывалась быстрая эвакуация людей и спасение условно пострадавших.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото ГУ МЧС РФ по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника

Последняя партия внедорожника Mitsubishi Pajero в комплектации Final Edition поступит в продажу в России 1 ноября 2019 года. Об этом …


И на улице тепло, и дома: Севастополь отапливают
И на улице тепло, и дома: Севастополь отапливают

На сегодняшнем аппаратном совещании вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщил о том, что теплоноситель начал поступать в квартиры севастопольцев, в некоторых районах города …


Отчетная выставка Творческого Союза художников Севастополя
Отчетная выставка Творческого Союза художников Севастополя

18 октября во Дворце культуры рыбаков открылась отчетная выставка Севастопольской региональной общественной организации  «Творческий Союз художников Севастополя» под руководством Сергея …


Севастопольские пожарные обеспечат безопасность саммита в Сочи
Севастопольские пожарные обеспечат безопасность саммита в Сочи

20 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления МЧС России по Севастополю от 2-й, 3-й, 4-й и 6-й …


Новый конкурс на строительство КОС «Южные» объявят до конца октября
Новый конкурс на строительство КОС «Южные» объявят до конца октября

Строительство канализационных очистных сооружений “Южные” в Севастополе должно быть начато в этом году, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на утреннем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты