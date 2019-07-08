Севастопольские пожарные тренируются тушить возгорания в высотных зданиях

24 человека на 6 единицах техники отрабатывали действия в случае пожара на верхних этажах. О том, как прошли учения, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.
Тренировку организовали для отделений 6-й, 1-й и 2-1 пожарно-спасательных частей. В качестве объекта выбрали высотный дом на улице Астана Кесаева.
По легенде учений, огонь возник на 16-м этаже и начал быстро распространяться. Требовалось эвакуировать жильцов и ликвидировать возгорание.
“Все задачи, поставленные перед личным составом, выполнены в полном объёме, как с помощью стационарных незадымляемых лестничных клеток, так и с помощью автолестниц пожарной охраны. Огнетушащие вещества беспрепятственно поданы на 17-й этаж жилого дома», – комментирует начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Артём Пилипенко.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по г. Севастополю
Источник: Вести.Севастополь