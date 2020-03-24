Севастопольские поисковики установили имя ещё одного защитника города

Эту изрешечённую осколками каску Александр Оствальд нашёл всего в 10 минутах ходьбы от обочины Президентской дороги. Работать здесь поисковики начали несколько дней назад.

«В 1941-42 годах это был один из четырёх секторов обороны, а именно третий. Здесь порядка шести соединений было, в данном случае, в этом районе располагалась 25-я Чапаевская стрелковая дивизия», – рассказывает член поискового отряда «Форпост» УФССП России по Севастополю Александр Оствальд.

Дивизия пыталась отстоять Севастополь до последних дней прорыва обороны. Насколько трудно пришлось её бойцам, можно судить по тому, что находят в земле сейчас.

«Концевики от мин, снаряды, использованные, но находятся и снаряды с зарядом, боевые, тогда мы вызываем МЧС», – делится заместитель командира поискового отряда «Форпост» УФССП России по Севастополю Андрей Тараленко.

Судя по обилию камней, поросших мхом и неровностям почвы, здесь располагался блиндаж, соединённый с окопами, занятыми бойцами Красной армии. Поисковики нашли уже несколько касок, и в ближайшее время надеются поднять останки тех, кому принадлежали эти предметы.

А пока поисковый отряд управления Федеральной службы судебных приставов работает в районе второго кордона Мекензиевского лесничества. Поисковое объединение ДОСААФ России изучает предметы, найденные на мысе Фиолент. Среди наиболее важных находок – резиновая гербовая печать времён Второй обороны города.

«Принадлежала она отдельному миномётному дивизиону 142-й отдельной стрелковой бригады. Интересно, что это последняя воинская часть, которая прибыла сюда в Севастополь для подкрепления, привёз её лидер «Ташкент», и эти бойцы погибли именно в последних боях», – отмечает председатель совета поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск» Андрей Могила.

А вот история судьбы хозяина этого портсигара – пример победы жизни над смертью. Когда поисковики обнаружили крышку с выцарапанными именем и фамилией, они начали искать останки того, кто её потерял, но не нашли. Благодаря сайту «Подвигнарода.ру» севастопольцам удалось выяснить, что Михаил Афанасьевич Хрони родился в 1924 году, а весной 1942 года он был призван в Красную армию из Керчи. В составе стрелкового полка 339 стрелковой дивизии весной 1944 года Хрони участвовал в боях за Севастополь и, несмотря на несколько ранений, он смог выжить.

Когда поисковики разыскали двоюродного брата Михаила Хрони и рассказали ему о находке крышки от портсигара, мужчина был удивлён и сразу вспомнил фронтовые песни Клавдии Шульженко.

Константин Ильич живёт в Керчи, а Михаил Афанасьевич Хрони закончил свой земной путь в Казахстане. Сейчас поисковики связываются с детьми и внуками фронтовика. Его двоюродный брат уверен, что потомки решат передать севастопольскую находку в музей.

«Мне кажется, это будет больше достояние для народа, он же воевал за народ, пусть, конечно, будет в музее боевой славы! Я обрадовался не тому, что портсигар нашли, он потерял его, да и потерял, а я обрадовался тому, что мы узнали о нём!», – поделился Константин Хрони.

Но время не позволило сберечь все находки. Недалеко от крышки портсигара Хрони поисковики обнаружили несколько медальонов. Они не были герметичны, и прочитать имена внутри капсул не получилось. Не разобрать и фамилию того, кому когда-то принадлежало свидетельство «Отличника пищевой индустрии». И пока одни реликвии ждут своей очереди на реставрацию, другие до сих пор не подняты на поверхность. И это заставляет поисковиков работать каждые выходные без перерывов на праздники и отпуска.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь