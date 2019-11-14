Севастопольские полицейские разыскали пропавшего 10-летнего мальчика

В поисках ребёнка были задействованы сотрудники полиции и волонтёры.

Накануне, 13 ноября, в дежурную часть УМВД по городу Севастополю обратилась жительница Нахимовского района с заявлением о пропаже 10-летнего сына, сообщает пресс-служба ведомства.

Всем службам была передана ориентировка с приметами мальчика. Полицейские и волонтёры приступили к поискам. Около 02:00 14 ноября сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования в районе Сапун-горы увидели мальчика, который шёл по дороге.

Он рассказал полицейским, что решил порыбачить в Балаклаве и отправился туда с проспекта Победы пешком.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь