Севастопольские правоохранители сразились за Кубок по рукопашному бою

В личном первенстве одержали победы Нурад Таибов в весовой категории до 85 кг. и Аркадий Леукин – до 90 кг.

Организаторами соревнований стали Севастопольская федерация рукопашного боя и региональная организация Всероссийского физкультурно-спортивного общество «Динамо». В состязаниях приняли участие команды севастопольского моторизованного полка войск Национальной Гвардии РФ, Пограничной службы, МВД и других силовых структур города.

В спортивной школе Олимпийского резерва №2 состоялись соревнования среди команд правоохранительных структур по рукопашному бою за Кубок Севастополя.

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