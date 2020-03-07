Севастопольские правоохранители сразились за Кубок по рукопашному бою

7 марта 2020     19
Севастопольские правоохранители сразились за Кубок по рукопашному бою

В спортивной школе Олимпийского резерва №2 состоялись соревнования среди команд правоохранительных структур по рукопашному бою за Кубок Севастополя.

Организаторами соревнований стали Севастопольская федерация рукопашного боя и региональная организация Всероссийского физкультурно-спортивного общество «Динамо».
В состязаниях приняли участие команды севастопольского моторизованного полка войск Национальной Гвардии РФ, Пограничной службы, МВД и других силовых структур города.

В личном первенстве одержали победы Нурад Таибов в весовой категории до 85 кг. и Аркадий Леукин – до 90 кг.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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