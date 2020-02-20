Севастопольские режиссёры поменялись актёрами

20 февраля 2020     16
Севастопольские режиссёры поменялись актёрами

В Севастополе появилась новая сценическая лаборатория. Её участники – любительские театры, режиссёры которых на время поменялись актёрами, чтобы за девять часов создать несколько разных постановок на одну тему. Классика в них переложена на современный лад. 

На этих кадрах сакральный момент репетиции перед премьерой проекта «Лаборатория». Его автор – Андрей Маслов – предложил любительским театрам Севастополя собираться раз в месяц вместе для того, чтобы режиссёры ненадолго менялись актёрами. Результатом девяти часов репетиций должны стать мини-спектакли на заданную тему. Сейчас к показу готовится «Гамлет».

Исполнитель этой трагикомичной роли – совсем не актриса, а банковский работник Алёна Дорофеева. Она водит своих детей в один из кружков Дворца культуры, и однажды, пока ждала их с занятий, решила заглянуть в театральную студию. Вместе с Алёной попробовать себя в актёрском мастерстве решают люди самых разных профессий: от продавцов до переводчиков. Чтобы пробудить в них драматический талант, режиссёры порой используют приёмы из психологии.

«Они ложатся, закрывают глазки, и я прошу представить их погруженными в воду, снег, траву… Говорю: ничего нет, только ты, Офелия – например. Что ты сейчас чувствуешь? Правда ли ты любишь Гамлета, или неправда, или тайком любишь Лаэрта? Говорит подсознание – и оттуда они в свой образ вкладывают то, что они увидели не глазами», – рассказывает автор театрального проекта «Лаборатория» Андрей Маслов.

 

Разглядеть то, что скрыто внутри и подключиться к театральной лаборатории пока решили пять творческих коллективов города. Среди них не только взрослые, но и подростки из школы №14.

В театрально-учебном центре несколько дисциплин: актёрское мастерство, вокал, хореография, пластика. На этом уроке юные артисты не только совершенствуют тело, но и избавляются от психологических зажимов, а уверенность – это залог успеха для актёра.

Капитан этого театрального корабля – актриса театра юного зрителя Ирина Плескачева. К своим ученикам режиссёр требовательна, ведь зритель голосует ногами, а в драме о трудных подростках, тело становится рупором актёра.

По окончании школы многие из актёров центра поступают в творческие вузы, а потому найти время на репетиции для них не менее важно, чем, например, на подготовку к ЕГЭ.

Премьера «Сказок сквозь камни» состоится в марте, в это же время город ждёт ещё одна театральная лаборатория. Участвующие в ней режиссёры договорились вновь поменяться на время артистами и за девять часов поставить этюды из «Чайки» Чехова. Условия работы с незнакомым коллективом можно считать экстремальными, а адреналин рождает вдохновение.

Анна Шустер, Антон Терёшкин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе в преддверии 23 февраля ветераны встретились с учащимися
В Севастополе в преддверии 23 февраля ветераны встретились с учащимися

Традиционная «Встреча поколений» прошла в Севастопольском центре культуры и искусств. В торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества, приняли участие ветераны …


Театр им
Театр им. Луначарского готовится к московским гастролям

Впервые за последние 30 лет труппа севастопольского театра им. Луначарского отправится на гастроли в Москву.  С 27 по 30 апреля …


В каких случаях севастопольцы обращаются в Госжилнадзор и какую помощь там оказываю
В каких случаях севастопольцы обращаются в Госжилнадзор и какую помощь там оказываю

Что делать, если вашу квартиру затапливает водой сосед сверху, а его уже несколько дней нет дома? ? И с какого …


В Ялте планируют построить горнолыжный комплекс и океанариум
В Ялте планируют построить горнолыжный комплекс и океанариум

Ялтинские власти рассматривают возможность строительства горнолыжного комплекса и океанариума на Южном берегу Крыма.  По мнению главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, …


В Севастополе со стройплощадки были похищены электроинструменты
В Севастополе со стройплощадки были похищены электроинструменты

Перфоратор, сварочный аппарат, маски сварщика и болгарка исчезли с одной из строек Севастополя. Строители обратились с заявлением о пропаже в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты