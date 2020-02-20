Севастопольские режиссёры поменялись актёрами

В Севастополе появилась новая сценическая лаборатория. Её участники – любительские театры, режиссёры которых на время поменялись актёрами, чтобы за девять часов создать несколько разных постановок на одну тему. Классика в них переложена на современный лад.

На этих кадрах сакральный момент репетиции перед премьерой проекта «Лаборатория». Его автор – Андрей Маслов – предложил любительским театрам Севастополя собираться раз в месяц вместе для того, чтобы режиссёры ненадолго менялись актёрами. Результатом девяти часов репетиций должны стать мини-спектакли на заданную тему. Сейчас к показу готовится «Гамлет».

Исполнитель этой трагикомичной роли – совсем не актриса, а банковский работник Алёна Дорофеева. Она водит своих детей в один из кружков Дворца культуры, и однажды, пока ждала их с занятий, решила заглянуть в театральную студию. Вместе с Алёной попробовать себя в актёрском мастерстве решают люди самых разных профессий: от продавцов до переводчиков. Чтобы пробудить в них драматический талант, режиссёры порой используют приёмы из психологии.

«Они ложатся, закрывают глазки, и я прошу представить их погруженными в воду, снег, траву… Говорю: ничего нет, только ты, Офелия – например. Что ты сейчас чувствуешь? Правда ли ты любишь Гамлета, или неправда, или тайком любишь Лаэрта? Говорит подсознание – и оттуда они в свой образ вкладывают то, что они увидели не глазами», – рассказывает автор театрального проекта «Лаборатория» Андрей Маслов.

Разглядеть то, что скрыто внутри и подключиться к театральной лаборатории пока решили пять творческих коллективов города. Среди них не только взрослые, но и подростки из школы №14.

В театрально-учебном центре несколько дисциплин: актёрское мастерство, вокал, хореография, пластика. На этом уроке юные артисты не только совершенствуют тело, но и избавляются от психологических зажимов, а уверенность – это залог успеха для актёра.

Капитан этого театрального корабля – актриса театра юного зрителя Ирина Плескачева. К своим ученикам режиссёр требовательна, ведь зритель голосует ногами, а в драме о трудных подростках, тело становится рупором актёра.

По окончании школы многие из актёров центра поступают в творческие вузы, а потому найти время на репетиции для них не менее важно, чем, например, на подготовку к ЕГЭ.

Премьера «Сказок сквозь камни» состоится в марте, в это же время город ждёт ещё одна театральная лаборатория. Участвующие в ней режиссёры договорились вновь поменяться на время артистами и за девять часов поставить этюды из «Чайки» Чехова. Условия работы с незнакомым коллективом можно считать экстремальными, а адреналин рождает вдохновение.

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Анна Шустер, Антон Терёшкин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь