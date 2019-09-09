Севастопольские реконструкторы покажут уникальную модель противотанкового гранатомёта

9 сентября 2019     21
Севастопольские реконструкторы покажут уникальную модель противотанкового гранатомёта

Севастопольские реконструкторы из страйкбольного клуба «Холодная война» на площадке Военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах представят противотанковый гранатомёт РПГ–7Д.

«За последний год появилось очень много вещей, о которых без зазрения совести можно сказать, что они единственные на всю Россию. Более того, есть единственный в мире экспонат – противотанковый гранатомёт РПГ – 7Д. «Д» – значит десантный, он складывается определённым образом для выполнения парашютного прыжка. Не будем вдаваться в подробности откуда он у нас и из чего он сделан, но факт в том, что такая действующая модель, приспособленная для игры в страйкбол – единственная», – рассказали Вести-ФМ представители клуба Дмитрий Щедров и Дмитрий Кузнецов.

Реконструкторы добавили, что со временем, на площадке под названием «Открытие парашюта», которая посвящена Воздушно-десантным войскам периода холодной войны сформировалась целая экспозиция противотанковых средств ВДВ. Увидеть эту и другие площадки разных эпох истории Крымского полуострова можно в рамках военно-исторического фестиваля, который проходит на Федюхиных высотах до 15 сентября.

«Вести ФМ»

Источник: Вести.Севастополь

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