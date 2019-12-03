Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору

Задачей учений была проверка готовности силовых структур города к внештатным ситуациям и повышение уровня их взаимодействия. Для достоверности на тренировке использовались имитационные средства и спецтехника.

«Отработали чётко и слаженно. В ходе проведения учения всеми участниками были выполнены требования по соблюдению необходимых мер безопасности при возникновении ЧС», – рассказал врио начальника управления координации подразделений Росгвардии в Севастополе Олег Топольницкий.

В Севастополе прошли межведомственные учения по отработке взаимодействия при террористических угрозах.

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