Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору

В Севастополе прошли межведомственные учения по отработке взаимодействия при террористических угрозах.
«Отработали чётко и слаженно. В ходе проведения учения всеми участниками были выполнены требования по соблюдению необходимых мер безопасности при возникновении ЧС», – рассказал врио начальника управления координации подразделений Росгвардии в Севастополе Олег Топольницкий.
Задачей учений была проверка готовности силовых структур города к внештатным ситуациям и повышение уровня их взаимодействия. Для достоверности на тренировке использовались имитационные средства и спецтехника.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь