Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору

3 декабря 2019     13
Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору

В Севастополе прошли межведомственные учения по отработке взаимодействия при террористических угрозах.

«Отработали чётко и слаженно. В ходе проведения учения всеми участниками были выполнены требования по соблюдению необходимых мер безопасности при возникновении ЧС», – рассказал врио начальника управления координации подразделений Росгвардии в Севастополе Олег Топольницкий.

Задачей учений была проверка готовности силовых структур города к внештатным ситуациям и повышение уровня их взаимодействия. Для достоверности на тренировке использовались имитационные средства и спецтехника.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Момент обрушения дома после взрыва в российском городе попал на видео
Момент обрушения дома после взрыва в российском городе попал на видео

Пятый канал В сети появилось видео с обрушением части дома под Белгородом после взрыва газа. Кадры публикует Пятый канал. Источник: …


Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору
Севастопольские росгвардейцы приняли участие в учениях по антитеррору

В Севастополе прошли межведомственные учения по отработке взаимодействия при террористических угрозах. «Отработали чётко и слаженно. В ходе проведения учения всеми …


Над пещерой «Таврида» открыли движение
Над пещерой «Таврида» открыли движение

Над пещерой, где в ходе строительства федеральной трассы «Таврида» обнаружили останки древних животных, сегодня началось движение транспорта – участок открыли …


В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

Подписание «Укртранснафта» и «Транснефтью» договора о продлении транзита нефти — позитивное решение как для России, так и для Украины. Об …


Удивительные памятники древних эпох Крыма
Удивительные памятники древних эпох Крыма

В Крыму сохранились удивительные памятники древних эпох, открытые археологами. Это – крымские петроглифы. Вот только не всегда у путников получается …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты