Севастопольские росгвардейцы спасли ребенка в Черном море

Севастопольские Росгвардейцы спасли 12-летнюю девочку, которую на каяке уносило в открытое море, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.
Инцидент произошел накануне вечером в акватории международного детского центра “Артек”. Девочка вышла в море на каяке, но поднялся сильный ветер, который начал уносить их в открытое море.
Ребенок звал на помощь и размахивал фонариком телефона, пытаясь привлечь внимание. Но из-за темного времени суток ее не было видно с берега.
«…в акваторию выдвинулся быстроходный катер для проведения операции по спасению. В результате умелых действий и слаженной работы росгвардейцев девушка была поднята на борт катера и доставлена к родителям», – говорится в сообщении.
Родители девочки поблагодарили экипаж катера за спасение ребёнка.
Фото: Денис Михайленко
Источник: Вести.Севастополь