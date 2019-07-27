Севастопольские росгвардейцы спасли ребенка в Черном море

Севастопольские Росгвардейцы спасли 12-летнюю девочку, которую на каяке уносило в открытое море, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

Инцидент произошел накануне вечером в акватории международного детского центра “Артек”. Девочка вышла в море на каяке, но поднялся сильный ветер, который начал уносить их в открытое море.

Ребенок звал на помощь и размахивал фонариком телефона, пытаясь привлечь внимание. Но из-за темного времени суток ее не было видно с берега.

«…в акваторию выдвинулся быстроходный катер для проведения операции по спасению. В результате умелых действий и слаженной работы росгвардейцев девушка была поднята на борт катера и доставлена к родителям», – говорится в сообщении.

Родители девочки поблагодарили экипаж катера за спасение ребёнка.

Фото: Денис Михайленко

Источник: Вести.Севастополь