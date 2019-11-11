Севастопольские Росгвардейцы участвуют в съёмках фильма

11 ноября 2019     19
Севастопольские Росгвардейцы участвуют в съёмках фильма

Они задействованы в массовых сценах боёв Великой Отечественной войны.

Более 50 военнослужащих севастопольского моторизованного полка участвуют в съёмках фильма, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ежедневно они задействованы в массовых сценах боёв сериала о Великой Отечественной войне «Диверсанты-3», который должен выйти на экраны в 2020 году.

«Участие в съемках – это военно-патриотическое воспитание молодых бойцов – внуков и правнуков победителей», – заявил начальник ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский.

После завершения съёмок в Севастополе, группа переместится на южный берег Крыма.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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