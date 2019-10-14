Севастопольские сапёры изъяли боекомплект поднятой со дна моря немецкой артустановки

Экспедиция под руководством специалистов минобороны и Русского географического общества в евпаторийской акватории подняла с глубины 26 метров немецкую артиллерийскую установку «Stug-3».

Севастопольские специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» обследовали находку на наличие взрывоопасных предметов и обнаружили в боевом отделении орудия заряженный боекомплект. Сапёры изъяли 52 артиллерийских снаряда калибра 75 миллиметров и несколько пулемётных лент.

Несмотря на долгое время, проведённое в воде, боеприпасы продолжали представлять опасность и были переданы МЧС для последующей утилизации, а раритетная боевая машина займет место в музейном фонде.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ОМОН «Беркут»

Источник: Вести.Севастополь