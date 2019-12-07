Севастопольские следователи возбудили дело об исчезновении подростка

7 декабря 2019     17
Севастопольские следователи возбудили дело об исчезновении подростка

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило дело по факту исчезновения 16-летнего Ивана Бебешко.

Подросток ушёл из дома на Декоративном бульваре 26 ноября 2019 года. С тех пор его местонахождение не известно.

После получения заявления от родителей, был создан оперативный штаб для координации действий правоохранителей и волонтёров «Лиза Алерт Крым». Розыск и расследование уголовного дела находятся на контроле руководства Главного следственного управления.

Ивану Бебешко, 16 лет, рост 178 сантиметров, худощавый, волосы русые, глаза серые.

Был одет в серую футболку, серую толстовку и тёмно-серые спортивные брюки.

Всех, обладающих какой-либо информацией о подростке, просят сообщить её по телефонам: +7-978-936-80-52; +7(8692) 53-13-16; 123;+7-978-936-80-51; +7(8692) 73-86-00; +7(8692) 73-86-01; +7(978) 7885052; +7(978) 0956082 или 102.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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