Севастопольские спасатели взяли приз на всероссийских соревнованиях

23 сентября 2019     17
Севастопольские спасатели взяли приз на всероссийских соревнованиях

На XVII Чемпионате по служебно-прикладному виду спорта “Многоборье спасателей МЧС России” сотрудники Центра гражданской защиты Севастополя заняли 8 место. Об этом сообщает пресс-служба.

Всего спасателей ждали 5 дистанций: поисково-спасательные работы в условиях природной среды, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, работы на акватории, кросс-эстафета и комбинированные силовые упражнения.

Первое место заняла команда Дагестанского ПСО МЧС России. Серебро чемпионата получила команда Департамента ГОЧСиПБ города Москвы. Третье место взяла команда Удмуртской Республики.

Пока команда Севастополя находилась на соревнованиях в Пятигорске, их коллеги успели спасти пони, выиграть гонку X-Fest и научить журналистов вести себя в экстремальных условиях.

За прохождение дистанции “Скала” команда спасателей из Севастополя получила приз судейских симпатий.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото пресс-службы ЦГЗ

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 23.09.2019
Вести Севастополь 23.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Начало отопительного сезона, ремонт дорог, спасение фисташковой рощи. Какие ещё решения приняты на заседании городского правительства? …


Вести Севастополь 23.09.2019
Вести Севастополь 23.09.2019. Выпуск 20:45

© “Вести Севастополь” 2018—2019.Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-73826 выдано Роскомнадзором 28 сентября 2018 г. Учредитель: …


Фестиваль колокольного искусства прошел в Орловской области
Фестиваль колокольного искусства прошел в Орловской области

Фестиваль колокольного искусства и музыки впервые прошел в Болхове Орловской области в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября. В нем …


Наталья Поклонская хочет стать губернатором Севастополя
Наталья Поклонская хочет стать губернатором Севастополя

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская дала интервью журналистам РИА Новости. В ходе большого разговора с Натальей Владимировной, журналисты наиболее влиятельного федерального информационного …


Торжество в честь 40-летия Дворца культуры рыбаков
Торжество в честь 40-летия Дворца культуры рыбаков

Гости бала вместе с золотой рыбкой отправятся в путешествие по волшебным странам, услышат настоящую сирену под чарующий танец морских волн. Хозяйка …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты