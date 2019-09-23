Севастопольские спасатели взяли приз на всероссийских соревнованиях

На XVII Чемпионате по служебно-прикладному виду спорта “Многоборье спасателей МЧС России” сотрудники Центра гражданской защиты Севастополя заняли 8 место. Об этом сообщает пресс-служба.

Всего спасателей ждали 5 дистанций: поисково-спасательные работы в условиях природной среды, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, работы на акватории, кросс-эстафета и комбинированные силовые упражнения.

Первое место заняла команда Дагестанского ПСО МЧС России. Серебро чемпионата получила команда Департамента ГОЧСиПБ города Москвы. Третье место взяла команда Удмуртской Республики.

Пока команда Севастополя находилась на соревнованиях в Пятигорске, их коллеги успели спасти пони, выиграть гонку X-Fest и научить журналистов вести себя в экстремальных условиях.

За прохождение дистанции “Скала” команда спасателей из Севастополя получила приз судейских симпатий.

Служба информации “Вести – Севастополь“

фото пресс-службы ЦГЗ

Источник: Вести.Севастополь