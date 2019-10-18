Севастопольские спасатели ликвидировали последствия ДТП с четырьмя машинами

Такой была легенда учений по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проведённых спасателями севастопольского управления МЧС.

По замыслу организаторов, на одной из оживлённых городских трасс произошло столкновение четырёх автомобилей: двух легковых, одного микроавтобуса и грузовика. В результате одна из машин загорелась. К месту оперативно были направлены силы территориального пожарно-спасательного гарнизона. Участники тренировки организовали спасение условных пострадавших, для этого пришлось разрезать корпуса автомобилей. Также приняли меры по ликвидации пожара. Всего учениях были задействованы девять единиц техники и 47 человек личного состава.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь