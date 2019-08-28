Севастопольские спасатели провели тренировку в дымокамере

Севастопольские спасатели провели тренировку в дымокамере, которая воссоздает среду реального пожара, сообщила пресс-служба МЧС по Севастополю в среду.

Задача учений – в задымленном помещении найти условно пострадавших, спасти их и ликвидировать пожар.

Учения прошли в небольшой постройке, дымокамере, которая представляет собой лабиринту из комнат. Движение по нему усложняли обломки перекрытий и домашней мебели.

«Действовать приходится в условиях сильной задымлённости и крайне плохой видимости, преодолевая препятствия маршрута при полном вооружении, используя средства защиты органов дыхания и зрения», – говорится в сообщении.

Тренировка прошла успешно, все участники справились на отлично.

<!-- -->

Видео: пресс-служба МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь