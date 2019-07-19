Севастопольские спортсмены готовятся к заплыву через Босфор

21 июля в Стамбуле в 31-й раз стартует межконтинентальный заплыв. Севастопольские спортсмены готовятся преодолеть дистанцию в шесть с половиной километров.

Две с половиной тысячи спортсменов из 40 стран примут участие в заплыве через Босфор. Событие не только зрелищное, интересное для спортсменов, но и прибыльный проект для принимающей стороны – участие стоит 200 евро. Слоты раскупают за несколько часов после старта продаж.

В бассейне для отработки техники спортсмены используют различные приспособления, а на соревнованиях все это запрещено: только плавки, шапочка и очки. Движение осложняет, конечно, и течение, и большое количество участников рядом. Но тренироваться перед стартом все же лучше в бассейне.

«Если ты плывешь на море и будешь постоянно тренироваться, то техника будет уходить, правильность гребка будет уходить. Поэтому раз в неделю периодически нужно выходить в открытую воду, делать легкую тренировку, а после приходить в бассейн и опять нарабатывать технику плавания», – говорит Родион Типцов, участник заплыва.

Подобный опыт у наших спортсменов уже есть благодаря увлечению триатлоном. На недавних соревнованиях в Сочи севастоппольская команда вошла в топ-20 среди других регионов России.

Вероника Андреева, Сергей Буторин и Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь