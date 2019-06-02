Севастопольские спортсмены стали участниками фестиваля в Симферополе

2 июня 2019     4
Севастопольские спортсмены стали участниками фестиваля в Симферополе

Сегодня в крымской столице на площади имени В. И. Ленина прошел 14 открытый фестиваль боевых искусств «Здоровье нации», посвященный 235-й годовщине со дня основания Симферополя.

В нем участвовали 450 человек, представлявшие 27 клубов из Севастополя и городов Республики Крым. Фестиваль открыл торжественный парад участников. Их приветствовал талисман школы У-Син-Дао лев-цилинь.

«Это массовый и масштабный фестиваль, посвященный боевым искусствам и популяризации спорта. Дети занимаются и должны показывать, что умеют», – заявил на открытии спортивного праздника начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя Александр Лупашко.

В эти выходные Симферополь празднует свой 235-летний юбилей. Основные торжества начались в субботу, а сегодня они продолжаются.

Фото пресс-службы администрации Симферополя

Служба информации «Вести-Севастополь»

Источник: Вести Севастополя

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