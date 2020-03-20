Севастопольские студенты начали учиться дистанционно

В каком формате проводить уроки – по скайпу в прямом эфире или с помощью специальных программ – каждое учебное заведение решает самостоятельно. Главное, что при таком вынужденном педагогическом карантине в вузах обещают сохранить качество образования.

В коридорах филиала Московского государственного университета пусто, в аудиториях – тоже. Из-за угрозы коронавируса все учащиеся этого вуза и других находятся на дистанционном обучении. Студентка третьего курса факультета журналистики Мила Бондаренко теперь учится, не выходя из общежития.

«Систему не обманешь, она всё фиксирует. Ты постоянно должен быть в сети, когда у тебя в расписании идут задания. То есть, если тебе к девяти часам, то ты должен проснуться к этому времени включить ноутбук и заниматься, ну или телефон, откуда тебе удобнее», – объясняет Мила Бондаренко.

Учебный план остался прежним. Изменилась лишь форма подачи материала. Преподавателей и студентов объединила дистанционная образовательная программа – в ней лекции, проверочные задания, тесты и видео. Но, конечно, как и в любой системе, помимо достоинств есть и недостатки.

«В основном они будут читать, изучать материалы, учебники. Конечно, есть и минусы. Живого общения с преподавателем, со студентами, обсуждения каких-то тем, конечно, это не заменит», – считает доцент кафедры русского языка и литературы филиала МГУ имени Ломоносова Марина Ветрова.

Тем более, когда речь идет о практических занятиях. Возможно, что некоторых предметов в этом году у студентов уже не будет.

«У нас сейчас практикум по молекулярной физике или по оптике. То есть здесь естественно нужно какое-то оборудование, а им мы сейчас воспользоваться не можем. Поэтому мы постараемся заменить их сейчас на те предметы из учебного плана, которые такой же период времени занимают», – сообщил заместитель директора по учебной работе филиала МГУ имени Ломоносова Андрей Мартынкин.

В какой форме выпускники будут сдавать государственный экзамен и защищать диплом, пока неизвестно. Такие удаленные и индивидуальные графики в севастопольских вузах действуют до особого распоряжения.

«Я переживаю, как всё будет дальше. Будем надеяться, что всё-таки нам дадут сдать экзамены и защитить диплом. Так, как всегда происходило, по определенной схеме», – рассчитывает студентка гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета Анна Бровко.

Встревоженные студенты еще усерднее готовятся к зачетам и экзаменам. В сложившейся ситуации крупные издательства образовательной литературы пошли навстречу учащимся.

В фонде библиотеки Севастопольского государственного университета больше миллиона печатных изданий. Но поскольку сейчас студенты работают удаленно, многие электронные системы открыли бесплатный доступ. Теперь читать учебники, пособия и монографии учащиеся могут в режиме онлайн.

Один из таких информационных ресурсов в СевГУ работал и раньше. И вуз даже вошел в десятку самых читающих вузов страны. Вполне возможно, что за время карантина количество читающих студентов увеличится в несколько раз.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь