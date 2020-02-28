Севастопольские студенты СевГУ пройдут обучение в кадровой школе

Для 100 студентов Севастопольского государственного университета стартовал образовательный тренинг – кадровая школа «Российского союза молодежи».

В процессе обучения студентов познакомят с проектированием и базовыми техниками управления социальными и молодежными проектами.

В течение трех дней с участниками будут работать федеральные тренеры-эксперты АТ РСМ с многолетним стажем, а 29 февраля состоится «Диалог на равных» с заместителем руководителя Российского союза молодежи, Владимиром Селиным, сообщает пресс-служба Управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

По завершении обучения, у выпускников школы кадрового резерва появится возможность отработать свои практические навыки управления организациями и проектной командой в мероприятиях «Российского союза молодежи».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Управления по делам молодежи и спорта

Источник: Вести.Севастополь