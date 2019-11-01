Севастопольские судебные приставы пользуются мобильным розыском должников

1 ноября 2019     25
Севастопольские судебные приставы пользуются мобильным розыском должников

Сегодня судебные приставы отмечают профессиональный праздник. Это 154 годовщина создания службы.

Концерт прошёл в Севастопольском центре культуры и искусств. Представители ведомства, законодательной и исполнительной власти города наградили лучших сотрудников. Благодаря им ежегодно уменьшается количество детей, не получающих алименты. Сокращается число должников, в отношении которых предъявлены судебные решения. А сумма взысканий наоборот увеличивается. В этом году она превысила 30 миллионов рублей.

«Мы, судебные приставы, взыскали с должников и направили на содержание наших граждан самых маленьких, самые незащищенные слои населения. И второе достижение – практически каждое второе судебное решение у нас на сегодняшний день либо полностью, либо частично исполнено. Это достаточно хороший результат по России. Он выше среднего российского. Поэтому, есть куда стремиться», – рассказал и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Александр Мосеенков.

Судебные приставы применяют новые методы поиска неплательщиков. С этого года сотрудники ведомства используют мобильный розыск. Появилась и так называемая доска позора, на которой размещены фотографии должников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне с нетерпением ждут начала железнодорожных перевозок в Крым
Россияне с нетерпением ждут начала железнодорожных перевозок в Крым

Севастопольцы, крымчане и туристы с нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения с полуостровом, об этом ТАСС рассказал глава комитета по туризму, …


Вести Севастополь 1.11.2019
Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Путь расчищен. Тральщики Черноморского флота в ходе учений обеспечили беспрепятственный выход подводной лодки «Колпино» из бухты. …


Хоккеист Афиногенов раскрыл секрет спортивного долголетия
Хоккеист Афиногенов раскрыл секрет спортивного долголетия

Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Максим Афиногенов рассказал о том, как ему удается выступать на высоком уровне в 40 лет. …


В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, отправили в караул в нарушение приказа. Об этом сообщает принадлежащее …


Как живут российские миллиардеры
Как живут российские миллиардеры

Объекты недвижимости трех российских бизнесменов вошли в список 20 самых дорогих домов миллиардеров. По оценкам Forbes, дома Романа Абрамовича, Юрия Мильнера, Дмитрия Рыболовлева и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты