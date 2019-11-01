Севастопольские судебные приставы пользуются мобильным розыском должников

Сегодня судебные приставы отмечают профессиональный праздник. Это 154 годовщина создания службы.

Концерт прошёл в Севастопольском центре культуры и искусств. Представители ведомства, законодательной и исполнительной власти города наградили лучших сотрудников. Благодаря им ежегодно уменьшается количество детей, не получающих алименты. Сокращается число должников, в отношении которых предъявлены судебные решения. А сумма взысканий наоборот увеличивается. В этом году она превысила 30 миллионов рублей.

«Мы, судебные приставы, взыскали с должников и направили на содержание наших граждан самых маленьких, самые незащищенные слои населения. И второе достижение – практически каждое второе судебное решение у нас на сегодняшний день либо полностью, либо частично исполнено. Это достаточно хороший результат по России. Он выше среднего российского. Поэтому, есть куда стремиться», – рассказал и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Александр Мосеенков.

Судебные приставы применяют новые методы поиска неплательщиков. С этого года сотрудники ведомства используют мобильный розыск. Появилась и так называемая доска позора, на которой размещены фотографии должников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь