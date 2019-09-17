Севастопольские судостроители представили свои разработки на выставке «Нева-2019»

В Северной столице открылись международная выставка и конференция «Нева-2019».

Форум посвящён вопросам гражданского судостроения, деятельности портов, освоению океана и шельфов. В этом году в его работе принимают участие представители более 600 российских и зарубежных компаний. Выставочные площади занимают 30 тысяч квадратных метров. Традиционно здесь заключаются стратегически важные соглашения. Севастопольскую делегацию возглавляет исполняющая обязанности заместителя губернатора Мария Литовко. На стенде региона представлены городские предприятия, их продукция и разработки.

«Мы показываем несколько опытных образцов. Это в том числе измеритель скорости звука. Это уникальная научная разработка, представленная нашим гидрографическим институтом. Это аварийный буй, который работает при температуре до минус 60. Это очень актуально с учётом развития Арктики и Антарктики. Это и несколько корпусов яхт, которые производятся у нас на верфях в Севастополе», – рассказала и.о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко.

Для развития судостроительной отрасли Севастополю сегодня нужны инвесторы и новые деловые партнёры. Ещё одна цель участия в форуме – укрепление межрегионального сотрудничества. Положительные примеры уже есть. Так на верфи в Санкт-Петербурге заложен первый морской беспилотник, разработанный учёными Севастопольского госунверситета. Он будет заниматься исследовательской работой в акватории Чёрного моря. А в Севастополе сейчас производится четырёхсоттонный морской кран для заказчиков из Северной столицы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь