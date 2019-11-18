Севастопольские сумоисты завоевали три медали с Кубка Европы

На Кубке Европы по сумо среди мужчин и женщин, который завершился в Дзержинске Нижегородской области, севастопольцы получили три медали.
Татьяна Борисова завоевала золото в абсолютной категории и серебро в категории свыше 95 килограммов. Дарья Ибрагимова стала второй в категории 65 килограммов. Бронзу у мужчин в категории до 92 килограммов выиграл Максим Смирнов, сообщает пресс-служба ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».
В соревнованиях участвовали 132 спортсмена из России, Украины, Азербайджана, Польши и Эстонии.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»
Источник: Вести.Севастополь