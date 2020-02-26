Севастопольские таможенники проверили торговцев табаком

Таможней Севастополя пресечена реализация незаконно ввезённых, на территорию России, табачных изделий.
В ходе рейда по проверке законности реализации на территории города табачных изделий, в двух торговых точках были обнаружены: табак для кальяна производства Турции, Иордании, Египта, ОАЭ общим количеством 223 пачки и сигареты производства Южной Кореи – 50 пачек, на которых отсутствовали акцизные марки.
Открыты два административных производства по статье 16.21 КоАП, табачные изделия изъяты, сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.
Фото: пресс-служба Севастопольской таможни
Источник: Вести.Севастополь
|
Служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками на катерном причале
Задержать 44-летнего севастопольца с наркотиками в кармане помогла служебная собака катерном причале площади Нахимова. Ранее судимого мужчину Ленинский районный суд …
|
На доверчивости знакомых жительница Севастополя «заработала» 3,4 млн рублей
39-летнюю женщину подозревают в мошенничестве на сумму более 3,4 млн рублей. Ее удалось задержать сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по …
|
«Я возвращаюсь в Севастополь, как часть культуры России»
В студии Вести ФМ – оперный певец, артист оперетты, эстрадный исполнитель русских романсов и песен, заслуженный артист России Владимир Самсонов. …
|
В Севастополе за год почти наполовину выросло производство вина
В прошлом году в Севастополе заложили 534,4 гектаров новых виноградников, что в 3,3 раза больше, чем было в 2018 году. …
|
В Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей
13:05 Сотрудник Росгвардии спас двух мальчиков, которые провалились под лёд в Перми. РИА Новости Как сообщает Nation News со ссылкой …