Севастопольские таможенники проверили торговцев табаком

В ходе рейда по проверке законности реализации на территории города табачных изделий, в двух торговых точках были обнаружены: табак для кальяна производства Турции, Иордании, Египта, ОАЭ общим количеством 223 пачки и сигареты производства Южной Кореи – 50 пачек, на которых отсутствовали акцизные марки.

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