Севастопольские таможенники эвакуировались из здания за 3 минуты 19 секунд

Учения позволили оценить реакцию людей на различные факторы, которые могут угрожать их безопасности и жизни.

По задумке учений, вовремя работы учреждения появилась угроза возгорания, а также поступил звонок о минировании здания. Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников, эвакуация заняла 3 минуты 19 секунд, сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.

Сотрудники таможенной службы показали способность реагировать на чрезвычайные ситуации в рамках плановых учений по пожарной безопасности и противодействию терроризму.

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