Севастопольские таможенники эвакуировались из здания за 3 минуты 19 секунд

Сотрудники таможенной службы показали способность реагировать на чрезвычайные ситуации в рамках плановых учений по пожарной безопасности и противодействию терроризму.
По задумке учений, вовремя работы учреждения появилась угроза возгорания, а также поступил звонок о минировании здания. Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников, эвакуация заняла 3 минуты 19 секунд, сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.
Учения позволили оценить реакцию людей на различные факторы, которые могут угрожать их безопасности и жизни.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото пресс-служба Севастопольская таможня
Источник: Вести.Севастополь