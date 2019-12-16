Севастопольские управляющие компании заплатят более 14 млн рублей штрафов

Управляющие компании Севастополя, не реагирующие на жалобы жильцов многоквартирных домов, будут и дальше наказывать рублём. За этот год нарушителям уже выписаны несколько десятков штрафов на сумму более 14 миллионов рублей.

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Стены с плесенью, протечки, вода в подвалах – вот далеко не полный список нарушений, которые Госжилнадзор фиксирует во время выходов на проверки. Неважных деталей нет, говорит инспектор, указывая на отсутствие решётки, ограждающей лестничный пролёт от зазора между окном и полом.

Чтобы никто больше не провалился и не травмировался, Госжилнадзор предписывает управляющей компании во время косметического ремонта установить ограждения и отремонтировать лестницы к подъездам. Следующая точка проверки – дом по адресу Острякова, 19. Его жильцы сбились со счёта, перечисляя коммунальные проблемы. Среди наиболее острых – разводы на стенах из-за крыши, которую латали только в этом году, и запах фекалий из подвала.

“В своё время там был разрыв труб. Пришли, поменяли трубы канализационные, они там сейчас не плохие, но зловоние жуткое!” – говорит Ольга Иващенко, житель дома №19 по проспекту Генерала Острякова

Чтобы решить проблему, люди обращались в управляющую компанию, но воз и ныне там. На жалобы жильцов на тошнотворный запах в подвале в управляющей компании отвечают письменно: санитарное состояние помещения удовлетворительное, и недавно, как гласит документ, “была произведена очистка системы водоотведения”. Но на полу лужи, а в канализационных трубах дыры.

В Госжилнадзоре, правда, во время инспекции дома в подвал спускаться не стали. Инспекторы объясняют, чтобы получить полномочия на это, они должны иметь письменную жалобу от жильцов, а им пока прислали только претензию на темноту в подъезде и на осыпающуюся на стенах краску. Чтобы устранить замечания, управляющей компании давали два месяца, но коммунальщики выполнили не все пункты предписания, и теперь Госжилнадзор передаст дело в суд. За год туда попало несколько десятков подобных дел. Штраф за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом составляет от 250 до 300 тысяч рублей.

По статистике севастопольского Госжилнадзора, за год управляющим компаниям города выписаны штрафы на общую сумму 14 миллионов рублей. Но использовать кнут без пряника малоэффективно, считают эксперты, потому в Смоленске в строительном колледже год назад началось бюджетное обучение по специальности “Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома“, а сразу в нескольких центральных регионах России решили обнародовать рейтинг эффективности управляющих компаний. Самых добросовестных коммунальщиков обещают премировать.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич. “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь