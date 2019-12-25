Севастопольские хвойные взяли под особый контроль

За одну незаконно срубленную крымскую сосну нарушителю придётся заплатить до 75 тысяч рублей. В преддверии Нового года сотрудники севастопольского лесхоза усиливают контроль за вечнозелёными насаждениями.

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34 гектара севастопольских лесов «прочёсывают» каждый день. В бригаде четыре лесничих, которые наизусть знают расположение каждого дерева. Незаконно вырубленное заметят сразу. Перед Новым годом под особым присмотром посадки сосны крымской.

«Елей, настоящих ёлок, их нет. Сосна Станкевича, или Судакская, или Пицундская, как её называют. У той мягкие веточки и её тоже не используют для новогодней ёлки. Были случаи, когда заготавливали десятками и даже машинами, но вылавливали и таких», – делится заместитель директора Севастопольского лесничества Сергей Курпас.

Чем младше дерево, тем больше шансов, что его попытаются спилить. За последние пять лет, количество таких правонарушений, снизилось, говорят сотрудники севастопольского лесхоза. В первую очередь это касается сосен. А вот можжевельник по-прежнему страдает от самовольной вырубки. Только за последний месяц инспекторы поймали трёх злоумышленников.

Бригада Виталия Цыганова за ночь объезжает более пяти гектаров угодий. Перед каждой сменой – осмотр и ремонт машины, на ней преодолели уже сотни тысяч километров.

«Пока, слава богу, не подводила! Без неё никуда, потому что мы в любую погоду выезжаем, несмотря на дождь, на снег. Ищем те возвышенности, ну, откуда лучше видно нам площадь», – рассказывает государственный лесной инспектор Терновского участкового лесничества Виталий Цыганов.

Главное поймать злоумышленника с поличным. Иначе доказать его вину будет практически невозможно.

«Есть люди просто бросают, не моё говорят и всё, и тут доказать просто трудно. Большинство не хочет открывать багажники, когда при проверке просишь предоставить автомобиль к осмотру, люди разные и некоторые не открывают», – добавляет он.

Чтобы предоставить суду неопровержимые доказательства, ведут непрерывную фото и видео фиксацию. Когда нарушитель пойман – составляют протокол.

За незаконную рубку дерева нарушителю придётся заплатить штраф. Для физического лица это 3-4 тысячи рублей, для юридического – 200-300 тысяч. Но если дерево окажется еще и краснокнижным, таким как, например, вот эта крымская сосна, ответственность может быть уже и уголовной. Дополнительно рассчитают сумму ущерба, нанесённого лесу. Нарядить дома самовольно спиленную сосну на Новый Год обойдётся как минимум в 75 тысяч рублей. Эту сумму нужно будет выплатить по решению суда. Купить символ нового года, без преувеличения, будет дешевле в десятки раз.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь