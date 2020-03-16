Севастопольские школы готовятся перевести на свободное посещение

Родители сбудут самостоятельно принимать решение, отправлять ли ребёнка в школу.

В рамках мер по профилактике распространения коронавируса, Министерство просвещения России рекомендовало регионам, при необходимости, переходить на дистанционное обучение.

Режим свободного посещения распространяется на муниципальные и государственные школы и предполагает возможность обучаться дистанционно или продолжать занятия в учебных заведениях. В случае выбора дистанционного обучения родители должны уведомить об этом школу.

Также Роспотребнадзор направил в детские сады и образовательные учреждения рекомендации по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь