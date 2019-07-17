Севастопольские школы готовят к новому учебному году

На ремонт одного из самых крупных учебных учреждений Гагаринского района было выделено почти 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства в среду.

В 54-й школе, которая носит имя первого космонавта планеты, уже отремонтированы системы отопления, кабинеты начальной школы, труда, спортзал. Старые светильники заменены на энергосберегающие.

По словам руководителя городского департамента образования Игоря Белозёрова, запланированы ремонт коридоров, кабинета географии и благоустройство пришкольной территории.

Всего в ходе подготовки к новому учебному году ремонты проводятся в 148 образовательных учреждениях Севастополя. Их готовность в августе проверит специальная межведомственная комиссия.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь