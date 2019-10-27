Севастопольские школьники выбирают испанский, крымско-татарский и украинский языки

По новым государственным образовательным стандартам обязательными для изучения стали «родной язык» и «родная литература» народов России. Раньше занятия были факультативными. Кроме того, в программу обучения во многих учебных заведениях вводят и второй иностранный.

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Кэрпэ, китап, чечек – на крымско-татарском это ёжик, книга и цветок. Воспринимать мир через категории родного языка детей в селе Орловка учит Наджие Аблямитова. Что это дело всей своей жизни решила ещё в Узбекистане. Языковой среды там почти не было. И когда почти 30 лет назад появилась возможность вернуться на историческую родину, учитель высшей категории сразу обратилась к директору местной школы.

«Он спросил: на каком языке вы думаете? И, конечно, я всегда и сейчас думаю на крымско-татарском родном языке. Потом уже перевожу. Может поэтому иногда нелепые какие-то предложения получаются», – рассказывает Наджие Аблямитова.

Строить предложения и читать народные произведения теперь будут по-другому. С этого учебного года крымско-татарские язык и литература – не факультативы, а самостоятельные предметы. На каждый – по часу в неделю, свой учебный план. В конце четверти – оценка. На эти уроки ходит более 100 детей.

«Сегодня наши дети могут выбирать родной язык и родную литературу – это крымско-татарскую. Совместно с родителями они пишут заявление. В школе создана необходимая материально-техническая база, также каждый ребенок обеспечен учебными пособиями по крымско-татарскому языку», – отмечает директор школы №46 в селе Орловка Ольга Зяблова.

Украинское наречие в 37-й школе не звучало последние пять лет. К радости 30 детей изучение родного им языка и литературы возобновили на профессиональном уровне. У Вероники Козак во Львове живёт много родственников. Часто собираются на праздники.

«И некоторые меня не понимают на российском языке. Поэтому я учу украинский язык. Мне не сложно, потому что папа со мной говорит по-украинскому, включает нам сказки на украинском языке, и я вот так вот его учу», – делится Вероника Козак.

База у школы была, только обновили учебники. Преподавателей, как и время, искать не пришлось, перераспределили дополнительный час.

«21 час в первом классе, как было, так и осталось. И 23 часа 2-3-4 классы, нагрузки дополнительной нет. Кто-то планирует, что ребенок будет обучаться и здесь у нас, и, возможно, в будущем на Украине», – поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Игнатович.

А Марина Нартикоева планирует посетить Испанию. И не просто посмотреть на достопримечательности, а пообщаться с местными жителями на их языке.

«У меня лучшая подруга часто ездит в Испанию, и она подарила во мне эту любовь к культуре. Испанский язык очень мелодичен и также он довольно-таки лёгок в изучении», – говорит Марина.

И открывает перспективы в карьере. Посчитали, что испанский пригодится в жизни и выбрали его для изучения вторым иностранным девятиклассники 58-й школы.

«В Севастополе есть очень много морских агентств, которые работают с Испанией и испаноговорящими странами. Поэтому, когда берут на работу, обязательно уточняют, есть ли знание испанского языка», – рассказывает учитель Красюк Евгений.

Своим знанием делится 22-летний Евгений Красюк. Лингвист-переводчик летом защитил диплом. Его тема – игровые методики преподавания.

Викторины, скороговорки и интерактив, считает учитель, лучший способ завлечь детей. Или использовать жесты. Наглядно изучают носовые звуки французского в соседнем классе.

К нововведениям детей департамент образования и науки приобщает поэтапно. В первую очередь в тех школах, где есть необходимые специалисты.

«У нас 3 августа 2018 года 317 ФЗ были внесены изменения в закон об образовании и в связи с этим у нас появилась возможность получать обучение на родном языке. По поводу введения второго иностранного языка – это тоже федеральный государственный образовательный стандарт», – поясняет и.о. директора департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Для обеспечения в школах инновационного развития в Севастополе был создан институт развития образования. Его специалисты помогают в разработке программ и планов, проводят проверки и при необходимости корректируют учебный процесс.

«Если ум твой не просветлён, как звон медного колокола, на чужом языке звучит тебе Слово», – так писали еще в IX веке создатели старославянских азбуки и языка Кирилл и Мефодий. Сегодня, в век географической мобильности, по мнению лингвистов, особенно важно не только слышать звон языков, но и понимать его значение. И даже если дополнительные знания не пригодится, добавляют учёные, сам процесс изучения станет мощным стимулом развития памяти и интеллекта школьников.

Ильдар Саудабаев, Наталья Бабкевич, Антон Терешкин и Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь