Севастопольские школьники побывали в подразделении спецназа Росгвардии

22 февраля 2020     13
Севастопольские школьники побывали в подразделении спецназа Росгвардии

Сотрудники СОБР «Сокол», в преддверии Дня защитника Отечества, пригласили на экскурсию в свой отряд школьников и воспитанников «Юнармии». 

Командир севастопольского «Сокола» полковник полиции Алексей Тараканов показал ребятам образцы новейшего вооружения и экипировки спецназа. После, всех будущих защитников Отчизны спецназовцы прокатили на бронетранспортере.

«Офицеры специально пригласили юных севастопольцев в расположение подразделения, чтобы они смогли встретиться с легендарным человеком – Героем России подполковником Дмитрием Александровичем Полковниковым – офицером морской пехоты», – рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю подполковник полиции Денис Михайленко.

Офицер был удостоен звания Героя Российской Федерации за боевой подвиг в Горозном. В 1995 году Дмитрий Полковников спас от смерти целое подразделение морских пехотинцев. Раненный офицер, спасая соратников, вызвал огонь на себя. Вся группа считалась погибшей, но через двое суток с атакой вырвалась из окружения и вышла к своим, без единой потери.

 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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