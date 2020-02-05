Севастопольские школьники прошли профориентационное тестирование

В Севастополе 250 учащихся общеобразовательных учреждений прошли тест на профориентацию в городском Центре занятости.

«Здесь дети получают знания в области профориентации, что помогает им сформировать свою профессиональную траекторию. Кроме того, специалисты профориентационного Центра могут подсказать, какие дисциплины необходимо выбрать на ЕГЭ и ОГЭ для поступления в учебное заведение по выбранной специальности, а также проинформировать о самих учебных заведениях системы высшего и среднего профессионального образования», – рассказала директор Центра занятости Светлана Рендак о проекте.

Специалисты Центра тестирования, открытого в сентябре 2019 года, на основе результатов теста могут дать школьникам рекомендации по выбору будущей сферы деятельности и профессиональной ориентации.

Занятия могут проходит как в группах, так и индивидуально, при личном обращении в Центр. В ближайшем будущем Центр ждет расширение спектра предоставляемых услуг, а также внедрение новых программ и методик.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь