Севастопольские школьники создали тренажёр для машиностроительного предприятия

Всего 40 минут работы над заданием понадобилось юным севастопольским программистам, и они представили виртуальный тренажёр для крупного машиностроительного предприятия «Нижегородский завод 70-летия Победы». На нём можно отработать алгоритм действий в чрезвычайной ситуации.

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«Нам была поставлена задача создать симулятор виртуальной реальности по эвакуации людей из административного здания. Мы решили сделать симуляцию пожара в здании и отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях в виртуальной реальности», – рассказал в интервью Вести ФМ капитан команды «MoonLight» севастопольского Кванториума Михаил Зяблов.

Этот проект стал лучшим на межрегиональном хакатоне в Нижнем Новгороде среди команд из 16 регионов страны.

А вот подопечные руководителя подготовительной инженерной школы #хочуШкодить Валерии Павлюк привезли победу с чемпионата по робототехнике, который прошёл в Красноярске. Она тоже побывала в студии Вести ФМ и рассказала, что ребята построили из конструктора Lego дом будущего. В своем проекте они использовали электронные устройства и робототехнические наборы.

«Это трёхэтажное здание, которое должно было соответствовать следующим требованиям: быть долговечным и с доступной средой. Кроме этого, ребята продумали автоматическую очистку мусорных баков и создали экозону. Кран, который работал на строительстве, ездил и перемещал грузы», – пояснила наставница команды.

Валерия Павлюк подчеркнула, что ребятам удалось одержать победу среди 1500 «шкодеров» – юных инженеров в возрасте от шести до девяти лет.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь