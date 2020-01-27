Севастопольские школьники станцевали в свете фар и проблесковых маячков

27 января 2020     21
Севастопольские школьники станцевали в свете фар и проблесковых маячков

Сотрудники Госавтоинспеции организовали для школьников флэшмоб «Засветись, Севастополь».

В массовом танце приняли участие более 100 человек. На отработку слаженных движений ушла неделя. Чтобы смысл танца стал ярче, флэшмоб назначили на вечер – так в свете фар на одежде заметны световозвращающие элементы.

«Это называется фликер. Он отражает свет, и водитель успеет затормозить или свернуть, чтобы не задавить человека. Он светится в темноте, отражает свет, который попадает на него», – рассказывает ученица гимназии №7 Вероника Варина.

«Их обычно крепят на рюкзаки, на обувь, может быть. На плечах, как у нас вот у всех. Может, даже на шапки», – делится ученица гимназии №7 Кира Шимина.

О том, как работает самый простой дорожный амулет и что безопасность – это модно, сотрудники ГИБДД рассказывают школьникам на уроках, беседах и мастер-классах. И даже дают советы, как разместить их на одежде так, чтобы образ был современным и стильным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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