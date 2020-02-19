Севастопольские школьники тренируются сдавать ЕГЭ

20 февраля в Севастополе школьники напишут тренировочные ЕГЭ по биологии и английскому языку.

Ребята отработают организационные и технологические процедуры перед настоящим экзаменом, а также смогут проверить свой уровень знаний по предмету. Для тренировки подготовлены 11 школ и привлечено более 700 работников пунктов проведения экзаменов.

Результаты пробного экзамена школьники узнают через неделю в своей школе. ЕГЭ по биологии планируют написать около 300 учащихся, а по английскому языку – 258.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь